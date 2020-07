Bollicine, si torna a brindare, segno di ripartenza. Parla Beniamino Garofalo, ad Santa Margherita

Mercati e futuro secondo una delle realtà più importanti del vino e della spumantistica italiana, dal ProseccoDocg alla Franciacorta all’Alto Adige. “Non appena finito il lockdown, che ha penalizzato tanto gli spumanti perchè non c’era occasione per brindare, gli italiani sono tornati a farlo, ed è un buon segno. Credo che gli spumanti torneranno a crescere nel mondo, come hanno fatto fino a pochi mesi fa. Dipende da tanti fattori, ma serve fiducia”.

Copyright © 2000/2020