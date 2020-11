Brunello ma non solo: Montalcino valorizza i suoi primati. Il marchio “Eccellenze di Montalcino”

Dall’olio allo zafferano, dal miele al tartufo, dal formaggio alle prugne e non solo, in uno dei più importanti territori del vino d’Italia e del mondo, prende corpo un progetto tra storia e biodiversità, tra agricoltura di qualità e futuro, con la regia della Fondazione Territoriale del Brunello di Montalcino, per valorizzare una ricchezza agricola e agroalimentare di un borgo che, da sempre, è la “capitale” economica della Val d’Orcia, patrimonio Unesco.

Copyright © 2000/2020