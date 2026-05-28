Vino e consumi, “promuovere moderazione e conoscenza, evitando allarmismi”

“Nella tradizione conviviale il vino rimane simbolo di socialità e condivisione e in questo senso è indispensabile continuare a diffondere, specie tra le giovani generazioni, la cultura di un consumo consapevole e responsabile. Promuovere insieme la moderazione e la conoscenza del prodotto, evitando allarmismi, assume grande importanza anche nell’ambito di una più ampia strategia di responsabilità produttiva. La prevenzione dei comportamenti a rischio e la tutela della salute rappresentano obiettivi che richiedono l’impegno di tutte le istituzioni. Interventi che potranno essere tanto più efficaci quanto maggiore sarà il contributo delle categorie produttive, delle associazioni e del mondo della formazione”. Parole importanti, in una fase storica in cui non l’abuso, come è doveroso, ma il consumo di vino “tout court”, è sotto attacco, che arrivano da una voce autorevole, quella del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un messaggio nell’apertura del Congresso Assoenologi 2026, a Conegliano, nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Patrimonio Unesco, da oggi al 30 maggio.

“In questi anni il comparto del vino ha saputo affrontare sfide complesse legate ai cambiamenti climatici, all’evoluzione dei mercati internazionali e ad un contesto economico sempre più efficiente. Il Governo - ha ribadito Matteo Piantedosi - guarda con grande attenzione a questo mondo e al suo sviluppo nella convinzione che sostenere le eccellenze italiane significhi rafforzare la competitività del Paese, tutelare il lavoro e promuovere modelli produttivi fondati sull’etica e sulla qualità. Sono convinto che tutti gli attori di questo importante settore potranno continuare a svolgere un ruolo fondamentale per comunicare qualità e responsabilità, valorizzazione e sicurezza”, ha detto il Ministro dell’Interno.

Che ha sottolineato anche come “in un contesto globale sempre più competitivo è inoltre decisivo continuare ad investire nell’innovazione, nella ricerca scientifica e nella tutela delle denominazioni e delle produzioni di qualità. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale e il Ministero dell’Interno continuerà a garantire il massimo impegno, anche attraverso le forze di Polizia, per tutelare la legalità economica e la sicurezza delle filiere produttive. E quindi, care enologhe e cari enologi, oggi qui si realizza un importante momento di confronto, dove si incontrano energia e passione e nel quale troveranno spazio le nuove idee che sapranno delineare il futuro del vino nel mondo. Vi auguro la migliore riuscita di questo Congresso ed a ciascuno di voi rinnovo il mio ringraziamento per il lavoro che svolgete con esperienza, con competenza e con professionalità”.

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