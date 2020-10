“Chianti Classico a Colpo d’Occhio”, il buono nel calice unito al bello del paesaggio

Il progetto del Consorzio del Gallo Nero, con Alessandro Masnaghetti: mappe in 3D e on line per immergersi nel territorio da cui nasce ogni bottiglia. Il presidente del Consorzio, Giovanni Manetti: “è un progetto che risponde ad una voglia di conoscenza più approfondita del territorio e del paesaggio, e un passo ulteriore verso le Unità Geografiche Aggiuntive”. Masnaghetti: “è un progetto che nasce per esaltare le differenze, le particolarità che nel Chianti Classico”.

Copyright © 2000/2020