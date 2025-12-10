Citra, cantina big dell’Abruzzo, racconta il suo vino “top” Caroso con “Chef Wild” Davide Nanni

Il vino, quando incontra la cucina, ha dato vita a progetti ed esperimenti sovente interessanti e, soprattutto, capaci di raccontare il territorio come pochi altri. Un ultimo “capitolo”, di questo binomio che abbraccia tradizioni e territorio, arriva dall’Abruzzo grazie a Citra Vini, tra le realtà enologiche più importanti dell’Abruzzo, cooperativa di cooperative (raccoglie infatti otto cantine sociali, tutte locate nella provincia di Chieti e quindi a Pollutri, Lanciano, Ortona, Paglieta, Crecchio, Torrevecchia Teatina e Tollo), con 3.000 famiglie di viticoltori che lavorano 6.000 ettari di vigneto, un terzo delle vigne abruzzesi, vini presenti in oltre 50 Paesi del mondo ed una produzione (frutto del lavoro del Wine Team, guidato da Riccardo Cotarella) che raggiunge qualcosa come 30.000.000 di bottiglie in media all’anno. E che ha scelto lo “Chef Wild” Davide Nanni, abruzzese e “star” sui social, come testimonial del suo vino di punta, il Caroso, Montepulciano d’Abruzzo prodotto sin dagli albori dal primo consorzio vinicolo d’Abruzzo, sotto il claim “l’eleganza di saper essere ovunque”. Dall’8 dicembre è partita una campagna social con Davide Nanni a raccontare il vino iconico e tutto il progetto di rebranding dell’azienda e che sarà seguita da un secondo step video con uno spot girato con lo “chef wild” che entrerà anche nelle sale cinematografiche. Nanni (477.000 follower su Instagram), autodidatta, ha scelto di esprimere sé stesso e la sua cucina, partendo dalle sue radici ed è la guida dell’agriturismo “La locanda nido d’Aquila”, azienda agricola e impresa ricettiva a conduzione familiare nel borgo di Castrovalva.

“Caroso 100% uve Montepulciano provenienti dai vigneti più vecchi, con un’età media di circa 35 anni, collocati dai 150 ai 280 metri, affinato per 36 mesi in botti grandi e barrique, è un vino elegante, capace di adattarsi - ha spiegato il presidente dell’abruzzese Citra Vini, Sandro Spella - sia alla cucina autentica abruzzese, ma è anche perfetto per raccontare fuori dai confini regionali, in Italia e all’estero, un terroir unico e un vino importante, complesso e persistente. Proprio per questa sua doppia anima abbiamo scelto come testimonial Davide Nanni, uno chef profondamente radicato nella terra d’Abruzzo, ma capace di parlare oltre, con una cucina che emoziona e un linguaggio immediato”.

