Comité Champagne, ancora un ritocco a ribasso per le rese di vendemmia: 8.800 chili per ettaro

Così come stanno facendo tanti territori italiani, anche “sua maestà” delle bollicine, la Champagne, lavora per riequilibrare domanda e offerta, e ritocca a ribasso le rese per la vendemmia ormai alle porte. “Riuniti presso il Comité Champagne, i vigneron e le maison di Champagne hanno fissato la resa commercializzabile della vendemmia 2026 a 8.800 chili per ettaro. Questa decisione collettiva è volta a riequilibrare progressivamente gli stock, salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità economica del vigneto e il mantenimento dei loro elevati standard qualitativi”, spiega una nota del Comité Champagne. Si tratta di un ulteriore ritocco a ribasso, rispetto ai 9.000 chili per ettaro fissati nel 2025 (dopo i 10.000 kg del 2024 e gli 11.400 kg del 2023, ndr).

Una decisione, spiega il Comité Champagne, “presa in un contesto complesso. La campagna viticola 2026 è stata caratterizzata da una forte diversità a seconda delle zone, a seguito di episodi di gelo, intense ondate di caldo a giugno e, più recentemente, l’insorgere della siccità. Al tempo stesso, le condizioni di mercato restano complesse. A fine giugno 2026, le spedizioni hanno raggiunto 107,1 milioni di bottiglie, con un lieve incremento dell’1,2%, trainato dalle esportazioni, mentre il mercato francese continua a registrare una flessione”.

La resa commercializzabile, spiega ancora il Comité, rappresenta una delle leve essenziali di resilienza del modello champenois che si basa sulle prospettive economiche e sul livello degli stock. L’obiettivo è di adattare la produzione alle esigenze a medio e lungo termine dei mercati. In questo modo, i volumi di uve commercializzate si adeguano alla domanda reale, preservando al tempo stesso la qualità dei vini e il valore della denominazione. “Questo modello di regolazione, specifico della Champagne, consente di assumere decisioni con una visione di lungo periodo. Mira a evitare brusche oscillazioni, salvaguardare gli equilibri economici degli operatori e mantenere il valore di una denominazione, la cui forza risiede tanto nella qualità dei suoi vini quanto nella gestione collettiva del suo sviluppo”.

La decisione di fissare la resa commercializzabile a 8.800 kg/ha, sottolineano ancora da Épernay, “è il risultato del dialogo tra vigneron e maison, fondato sulla comprensione delle esigenze di entrambe le componenti della filiera. Essa risponde a una duplice esigenza: proseguire il graduale riequilibrio delle scorte senza indebolire le aziende né compromettere il loro impegno verso la qualità”.

“In un’annata viticola caratterizzata da una forte disomogeneità e da condizioni climatiche impegnative, la nostra responsabilità è preservare gli equilibri economici delle aziende mantenendo al tempo stesso l’elevato livello qualitativo che rappresenta un requisito fondamentale per la Champagne. La resa fissata quest’anno riflette una decisione ponderata, attenta sia alla realtà del vigneto sia al futuro della filiera”, ha dichiarato Maxime Toubart, presidente Syndicat Général des Vignerons de la Champagne e co-presidente Comité Champagne.

“La Champagne dispone di un modello collettivo unico, che le consente di adeguare le proprie decisioni alle realtà del mercato senza perdere di vista l’obiettivo essenziale: preservare nel tempo il valore della denominazione. In un contesto economico ancora incerto e mentre la filiera prosegue il graduale riequilibrio degli stock, questa resa rappresenta un approccio responsabile”, ha concluso, David Chatillon, presidente Union des Maisons de Champagne e co-presidente Comité Champagne.

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