La Commissione Europea chiede agli Usa di togliere i dazi per il vino

L’Europa ha manifestato agli Stati Uniti la volontà di esentare il vino dai dazi. La Commissione Europea ha, infatti, stilato un elenco di centinaia di prodotti che vorrebbe fossero esclusi dai dazi del 15% previsti dall’accordo Ue-Stati Uniti di Turnberry (in Scozia).

Nel documento, visionato e anticipato da Euractiv, la Commissione Europea sostiene che l’Ue abbia già adempiuto ai propri impegni previsti dall’accordo tariffario eliminando i dazi su centinaia di prodotti industriali e agroalimentari statunitensi a partire dall’1 luglio. E, quindi, chiede agli Usa di applicare le aliquote tariffarie standard a centinaia di prodotti “made in Ue”, tra cui molte delle esportazioni più note dell’Unione verso gli States. In primis, ci sono i prodotti agroalimentari di alta qualità, con Roquefort e pecorino tra i formaggi citati esplicitamente. Quindi, il vino e gli spumanti (di cui gli Stati Uniti sono il mercato n. 1 e, da gennaio ad aprile 2026, hanno importato vino italiano per 564,2 milioni di euro, secondo i dati Istat, pubblicati da WineNews, ndr), ma anche il brandy, il sidro, la birra, e i distillati come whisky, gin, rum, vodka e liquori.

Tra i prodotti agroalimentari, si citano anche olive e olio d’oliva, pasta, tartufi e salumi. Per quanto riguarda il settore ittico, nell’elenco della Commissione Ue figurano prodotti come il tonno, il salmone affumicato, la spigola e il polpo.

Per il settore industriale, invece, la proposta riguarda macchinari agricoli, robot industriali, apparecchiature elettriche, strumenti per semiconduttori e prodotti chimici. Infine, il capitolo prodotti sanitari con fili di sutura chirurgici, medicazioni per ferite, kit diagnostici e tavoli operatori.

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