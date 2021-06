Con la bella stagione, WineNews torna nel vigneto per raccontare il “Ciclo dei Mesi” della vite

In tempo di pandemia la vite, con il suo risveglio, è stata tra i simboli di rinascita più forti e di speranza per il futuro. Lo spettacolo del “pianto”, la meraviglia della nascita dei germogli, e, ora, la fase delicatissima della fioritura fino alle soglie dell’estate: ecco quello che ci hanno regalato i vigneti italiani dall’inizio della primavera ad oggi, come documenta WineNews, con il professor Leonardo Valenti dell’Università di Milano come “Cicerone”.

