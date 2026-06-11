“Concours Mondial de Bruxelles” 2026: 13 “Gran Medaglie Oro” per l’Italia, tra rossi e bianchi

Tredici Gran Medaglie Oro, 118 Medaglie d’Oro, 193 Medaglie d’Argento: ecco il palmares dell’Italia nel “Concours Mondial de Bruxelles” n. 33, sessione “rossi & bianchi” 2026, di scena nei giorni scorsi ad Erevan, la capitale dell’Armenia, la “culla” della viticoltura mondiale. Un totale di 324 medaglie, su 1.098 vini presentati, che classifica lo Stivale come seconda Nazione più premiata per i suoi vini, con un tasso di successo del 29,5% nei giudizi degli esperti internazionali, che hanno degustato alla cieca 6.700 vini provenienti da 50 Paesi del mondo.

A conquistare il massimo riconoscimento, per i vini italiani, il Botticino Doc Foja D’or Riserva 2019 (premiato anche come rivelazione italiana) di Emilio Franzoni, l’Amarone della Valpolicella Classico Docg Fracastoro Riserva 2015 di Vigneti Villabella e l’Amarone della Valpolicella Classico Docg Monopolio Riserva 2020 di Vitevis Cantine, il Garda Doc Ottantadue 2022 di Ca’ Lufera, il Kikè Bianco 2025 di Cantine Fina, il Bianco di San Lorenzo 2025 della Società Agricola de Gregorio, il Barbera d’Asti Docg Il Risveglio del Ceppo 2023 di Barbera Sei Castelli, la Barbera d’Asti Docg Contrada Rivella 2023 di Bosio Family Estates (Gruppo Mezzacorona), il Salento Igp Eneo 2022 di Risveglio Agricolo, il Campora 2017 di Casale di Falchini, il Gemma Gentile 2022 di Villa Fontana e l’Aljere Bianco Riserva 2021 di Vie d’Alt, a completare un palmares equilibrato tra rossi (177 Medaglie) e bianchi (140). Oltre alle 324 Medaglie, l’Italia ha ottenuto anche 451 distinzioni aggiuntive con il marchio Cmb Merit, attribuito ai vini che hanno raggiunto almeno 86/100 senza ottenere una medaglia. Tra le regioni più premiate, il Veneto con 3 Gran Medaglie d’Oro su 20 complessive, seguono Sicilia e Piemonte con 2, rispettivamente su 103 e 43, mentre a completare il quadro ci sono con 1 Gran Medaglia d’Oro, Puglia (su 108 medaglie complessive), Toscana (su 108), Emilia-Romagna (su 7) e Friuli (su 25). Tra le 118 Medaglie d’Oro per il Belpaese, premiate tante cantine di punta, da Velenosi a Zenato, da Siddùra a Schenk Italia, dai Vignaioli del Morellino di Scansano e La Vialla, da Cantina La-Vis a Citra Vini, da Feudo Disisa a Tenuta Carretta, da Cascina Castlèt alla Cantina Colli Euganei, da Cantine Vitevitis a Casale di Falchini, e ad Ippolito 1845, per citarne solo alcune.

Nella categoria “Vini Rossi”, il titolo di miglior vino del concorso è andato all’ungherese Koh-I-Noor Merlot 2018 di Jammertal, nella regione di Villány-Siklós, mentre per i “Vini Bianchi” premiato il moldavo Vin Pelicular Armonios Reserva White 1994 di Vinăria Ialoveni a Codru.

Sono stati premiati vini provenienti da Paesi emergenti come India, Capo Verde, Mauritius, Perù e Bolivia accanto a realtà consolidate come Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Libano, Messico, Uruguay, Slovenia, Turchia e molti altri.

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