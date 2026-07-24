Regno Unito, i pub brindano alla decisione del Primo Ministro Andy Burnham: tasse tagliate del 20%

Eletto Primo Ministro nel Regno Unito soltanto da pochi giorni, una delle prime decisioni prese da Andy Burnham è stata il taglio delle tasse per pub, club e locali con musica dal vivo, tutte realtà che fanno parte della storia e della socialità del Regno Unito, ma che, allo stesso tempo, stanno attraversando un momento difficile, tra chiusure e problemi, basti guardare al gran numero di pub che hanno dovuto abbassare definitivamente la saracinesca. Il Governo inglese parla di una riduzione del 20% sulle imposte locali, con un risparmio stimato di 1.100 sterline per ogni locale: la misura, annunciata ieri, partirà da aprile del prossimo anno. “Le nuove riduzioni delle imposte sulle attività commerciali andranno a beneficio di quasi 32.000 pub, club e locali di musica dal vivo, consentendo a ciascun pub di risparmiare in media circa 1.100 sterline nel prossimo anno finanziario, ed offrendo, così, la necessaria certezza alle imprese che desiderano investire, crescere e creare posti di lavoro”, ha spiegato il Governo inglese.

“Per troppo tempo - ha detto il neo Primo Ministro Andy Burnham - i governi sono rimasti a guardare, mentre luoghi a noi cari scomparivano dalle vie principali delle nostre città. Oggi, quindi, intendo cambiare le cose. Questo Governo sosterrà le attività commerciali che i cittadini desiderano vedere nelle proprie comunità. Ho promesso di proteggere i pub e le vie principali delle città, il cuore pulsante delle nostre comunità, ed è quello che faremo”.

Il Cancelliere dello Scacchiere, John Healey, ha affermato che “pub, club e locali con musica dal vivo sono il cuore pulsante delle comunità in tutto il Regno Unito. Contribuiscono a rendere un luogo ciò che amiamo. Uniscono le persone, sostengono l’occupazione locale e mantengono vivaci le vie principali e i centri cittadini, ed è per questo che li sosterremo incondizionatamente. Siamo determinati a ridare speranza, a fornire alle imprese il supporto di cui hanno bisogno e a generare crescita in ogni zona”.

La British Beer & Pub Association, “la voce” dei pub e dei birrifici del Regno Unito - in un post su Linkedin - ha espresso la propria soddisfazione per questa novità: “si tratta di una boccata d’ossigeno per i gestori di pub di tutto il Paese, che troppo a lungo hanno dovuto fare i conti con l’aumento dei costi e con un tasso di chiusure in costante crescita. Guardiamo ora con fiducia alla collaborazione con il Governo per attuare una riforma strutturale di queste imposte, così da poter mantenere i pub nel ruolo che spetta loro di diritto: quello di fulcro delle nostre comunità”.

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