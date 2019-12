Conosciuto, amato e, soprattutto, stappato: il vino italiano in Norvegia corre ... in trattoria

Dire che il vino italiano è amato ovunque non è un modo di dire, anzi. In Norvegia, ad esempio, la passione dei wine lovers spazia dai grandi vini del Piemonte, come Barolo e Barbaresco, a quelli di Toscana dal Chianti Classico al Brunello di Montalcino, senza dimenticare le bollicine del Prosecco, come racconta a WineNews Heidi Vinnes, head sommelier della Trattoria Popolare di Oslo, punto di riferimento per chiunque, nella Capitale norvegese, ami l’enogastronomia del Belpaese.

