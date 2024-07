Corriere della Sera

Le etichette dei Medici e la casa di Ferragamo … Tenute storiche e biologiche dove fare degustazioni (e yoga)… “La campagna toscana è stata costruita come un’opera d’arte da un popolo raffinato, quello stesso che ordinava nel ‘400 ai suoi pittori dipinti ed affreschi”, sosteneva il geografo francese Henri Desplanques nel 1959. E basta uscire dai confini di Firenze per perdersi in questo amalgama di natura e opere dell’uomo: ad esempio percorrendo l’anello del Rinascimento, itinerario ad anello di circa 250 chilometri (da fare a piedi o in bici) che attraversa un paesaggio di pianura e di dolci colline, dalla conca del Valdarno ai confini del Parco delle Foreste Casentinesi, tra paesini-gioiello come Fiesole, Pontassieve, Bagno a Ripoli o Rignano sull’Arno, pieni di fascino e antichi castelli come quello di Calenzano. Per chi vuole assaggiare del vino, ci si può spingere più a nord, fino al Mugello, dove si trova Tenuta Cafaggiolo, azienda vinicola che prende il nome dall’omonimo castello, un tempo residenza dei Medici e oggi patrimonio Unesco: qui organizzano degustazioni guidate alle loro etichette, ciascuna un omaggio a un personaggio della famosa casata toscana (tenuta-cafaggiolo.com). Per gli amanti del biologico c’è Cantina le Pietre, a Reggello nel cuore del Valdarno di Sopra, dove si vinifica ascoltando Bach e ogni etichetta è disegnata da un artista (cantinalepietre.com). Assaggi di Toscana vera anche a Tenuta Viesca a Reggello (25 km da Firenze), regno della famiglia Ferragamo dal 1952, dove da quest’anno il ristorante è aperto anche agli ospiti esterni mentre, nella cucina dove la signora Wanda (moglie di Salvatore) preparava per i figli, oggi si organizzano corsi di cucina e degustazioni di vini del Borro (l’altra proprietà di famiglia nel Valdarno Superiore). Tutt’intorno un’ospitalità da sogno: le carriere, battezzate con il nome delle scarpe create dal calzolaio più amato dalle star di Hollywood, il campanello con l’insegna “famiglia Ferragamo”, e il giardino, inondato dal profumo delle rose tanto amate da Wanda. Chi decide di regalarsi una vacanza può scegliere tra sei ville, lune con piscina privata, o il family Cottage Due Torri. A far da contorno, una spa con trattamenti di vinoterapia, due campi da tennis e tante e-bike (viescatoscana.com).

