Il Giornale

“Valtènesi in Rosa”: long weekend tra calici e cantine … Un angolo di Mediterraneo ai piedi delle Alpi benedetto dal sole e da madre natura. Si potrebbe definire così la Valtènesi, fertile spicchio di terra affacciato sulla sponda bresciana del Lago di Garda, tra i golfi di Padenghe e Salò, da sempre patria elettiva del raffinato vitigno Groppello. Proprio attorno al Groppello e al pregiato rosé a cui dà vita ruota “Valtènesi in Rosa” (www.valtenesiinrosa.it). In scena da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno al Castello di Monigan del Garda, splendida costruzione difensiva risalente al XIV e XV secolo, la kermesse dedica al raffinato vino un long weekend di degustazioni e visite in cantina, diventando occasione per godersi un anticipo d’estate in una delle più apprezzate e panoramiche mete di villeggiatura gardesane. Cultura, paesaggio, ospitalità ed enogastronomia d’autore si incontrano tra mura medievali, dolci colli verdi ed etichette d’eccellenza - un centinaio sono quelle presentate dalle cantine della Valtènesi cui si aggiungono i rosé dell’Oltrepò Pavese e della Provenza - rinnovando, sorso dopo sorso, calice dopo calice, gusti, profumi e piaceri che esprimono l’identità di una delle riviere più sensuali del Nord Italia, soprattutto in questo momento dell’anno. Tre giorni all’insegna di freschezza e ineccepibile qualità da non perdere per wine lovers e non solo. “Valtènesi in Rosa” è l’evento perfetto non soltanto per raccontare la vocazione della Valtènesi per la produzione di Rosé di rara finezza - commenta Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi - ma anche per aprire a tutti i wine lovers intenditori e appassionati le porte a visite e degustazioni d'eccezione: nel corso della manifestazione si potrà accedere alla Casa del Vino a Villa Galnica di Puegnago del Garda e alle tante cantine immerse nel verde della zona”.

