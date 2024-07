Corriere della Sera

Franciacorta negli Usa con Michelin… La Franciacorta, già partner della Guida Michelin in Italia dal 2021da quest’anno lo sarà anche in America. La regione viticola lombarda è stata infatti scelta dagli Stati Uniti come “Sparkling Wine Partner” esclusivo per le cerimonie della prestigiosa guida negli States dove, tra l’altro, è già sponsor dei Sommelier of the Year Awards per i prossimi tre anni. La collaborazione sarà ufficialmente lanciata il 5 agosto in California, quando verranno rivelate le nuove stelle californiane. L’iniziativa proseguirà per tutto il 2024 e nei due anni successivi durante le cerimonie della Guida Michelin che toccheranno varie destinazioni negli Stati Uniti.

Copyright © 2000/2024