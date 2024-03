Cristina Mercuri: “cosa manca al vino italiano? Più managerialità e semplicità di linguaggio”

“Anche l’Italia risente del calo dei consumi di vino, ma grazie alla ricchezza del patrimonio produttivo fatto di tanti vitigni autoctoni ha sempre uno zoccolo duro su cui puntare. I vini del momento? Dall’Etna, grazie al Nerello Mascalese che incontra il gusto contemporaneo, ai bianchi dell’Alto Adige, apprezzati per la longevità. Se in passato abbiamo guardato ad altri Paesi, per affermarsi definitivamente come modello, il vino italiano deve continuare a lavorare sulla qualità ma anche sulla managerialità delle aziende, e parlare al mondo con un linguaggio comune e semplice”.

