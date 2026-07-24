Da Katy Perry a Zucchero, e non solo: il Sassicaia “sul palco” del “Lucca Summer Festival” 2026

Se è vero che una bottiglia di grande vino può essere ambasciatrice di un territorio, niente di meglio che metterla nelle mani di chi parla un linguaggio universale come quello della musica, che coinvolge un pubblico ben più ampio di quello degli appassionati di vino. Connubio di successo che si è confermato, ancora una volta, nel segno del “Lucca Summer Festival”, tra i festival musicali estivi più importanti d’Italia (iniziato il 24 giugno e che si chiuderà il 29 luglio, con i concerti di Tom Jones e dei Pooh), ed il Sassicaia della Tenuta San Guido, vino mito di Bolgheri e tra i più ricercati del Belpaese, con cui sono state omaggiate le tante star internazionali che si sono esibite sul palco: da una delle regine del Pop Usa, Katy Perry (che, dal palco, ha paragonato il suo ottimo modo di invecchiare a quello di un grande vino, citando lo stesso Sassicaia), a miti internazionali come Marcus Miller, John Legend, David Byrne, storico leader dei Talking Heads, Jay Kay, frontman dei Jamiroquai, gli Alabama Shakes, tra le band più acclamate degli ultimi anni, e ancora star italiane amate nel mondo come Zucchero, Riccardo Muti e Lodovico Einaudi, che hanno ricevuto come dono ufficiale dal Festival delle magnum personalizzate di Sassicaia 2000.

Una tradizione che si rinnova, come già successo nel 2025, quando magnum di Sassicaia 2002 furono donate, tra gli altri, allo stesso Riccado Muti (che, è, il caso di dirlo, “concede il bis”), ma anche a star come Jennifer Lopez, Carlos Santana e Nick Cave. Con uno dei più grandi vini del Belpaese e del mondo, nato dal genio della famiglia degli Incisa della Rocchetta e da uno dei “padri” dell’enologia italiana, Giacomo Tachis, che, dalla prima annata del 1968 ad oggi, continua a far accendere i riflettori sul grande vino italiano.

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