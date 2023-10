Dalla terra alla tavola: il ruolo della cultura enogastronomica nella costruzione del valore

La ricchezza e la storia enogastronomica dei territori sono un caposaldo fondamentale della cultura italiana nel mondo, ma anche un volano economico di straordinaria importanza, fatto di prodotti d’eccellenza, grandi vini e, ovviamente, saper fare, condiviso da vignaioli, produttori e chef, in una catena della costruzione del valore che unisce terra e tavola. È così anche in Franciacorta, come raccontano a WineNews Silvano Brescianini (presidente Consorzio Franciacorta), Nadia Santini (Dal Pescatore), Davide Oldani (D’O), Carlo Cracco (Cracco in Galleria), Marco Do (Guide Michelin), Enrico Cerea (Da Vittorio) e Matteo Zoppas (presidente Ice).

Copyright © 2000/2023