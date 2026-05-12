Dalla “Vendemmia Solidale” 2025 de Le Manzane oltre 25.000 euro per una nuova scuola in Ghana

Le fondamenta della nuova struttura sono già state realizzate ed i lavori proseguiranno per completare l’edificio entro 3-4 mesi, con la realizzazione di una grande aula polifunzionale destinata ad asilo (2 classi), cappella, sala di ritrovo della comunità, 2 aule scolastiche e un paio di locali per ospitare gli insegnanti o come deposito per i banchi e il materiale scolastico. È la nuova scuola che sta nascendo ad Adanu, in Ghana, un villaggio dove oggi un centinaio di bambini frequenta le lezioni fino alla sesta elementare, spesso in spazi di fortuna, grazie agli oltre 25.000 euro di ricavato della “Vendemmia Solidale” 2025 a Le Manzane, tra i vigneti delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg a San Pietro di Feletto e della vendita delle 7.500 bottiglie di bollicine solidali, che, dopo 14 edizioni - con il patrocinio, tra gli altri di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene, e Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e con il sostegno del Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore - ha raggiunto il risultato più importante della sua storia con il contributo più consistente mai donato dall’iniziativa. A consegnarlo alla missione “In My Father’s House” fondata da Padre Giuseppe Rabbiosi, per tutti Padre Peppino, sarà la famiglia Balbinot, alla guida della cantina trevigiana, che, in novembre, volerà in Africa con i volontari per visitare il cantiere e la sua comunità.

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