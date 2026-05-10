I vini “migliori” restano quelli legati alla memoria, ad un momento, un incontro, una scoperta

C’è un modo di raccontare il vino che non passa dalle classifiche, né da definizioni assolute, ma da qualcosa di più personale: le scelte. Quelle bottiglie che restano nella memoria non perché “migliori” in senso oggettivo, ma perché legate ad un momento, un incontro o ad una scoperta. È in questo spazio, più intimo che tecnico, che prende forma l’idea di una cantina non solo fisica, ma mentale, costruita nel tempo attraverso ciò che si decide di ricordare. “Pensavo di raccontare il vino, in realtà stavo cercando molto di più. Ho attraversato l’Italia per oltre 4.000 chilometri, costruendo un viaggio in 15 tappe, da Nord a Sud. Ho cercato la fatica di chi coltiva sui pendii estremi della Valtellina, il coraggio di chi sfida il sole nelle saline siciliane e la visione di chi recupera vigne nascoste nelle Cinque Terre. Quel percorso oggi è diventato un libro”, scrive sui social Stefano Quaglierini, wine influencer su Instagram e TikTok, autore del progetto @italian_wines, con cui racconta la filiera vitivinicola, dalle uve al territorio fino alle persone, presentando il suo volume “La mia cantina segreta. 15 vini che devi scoprire”.

Un libro (Rizzoli Editore, aprile 2026, pp. 240, prezzo di copertina 29,90 euro) nel quale l’autore costruisce idealmente una cantina perfetta in senso intimo e personale: un luogo dove raccogliere vini rari, autentici e sorprendenti, capaci di raccontare storie e territori. Attraversando diverse regioni italiane, Quaglierini va alla ricerca di bottiglie difficili da trovare sugli scaffali, ma che valgono ogni chilometro percorso: vini nati da sfide personali, ritorni alla terra e scelte radicali di viticoltura. Ne nasce un racconto fatto di parole e immagini, che restituisce incontri, percorsi e visioni, e che prende forma in una selezione ideale di etichette da scoprire e custodire. Sono 15 vini fuori dalle mode, scelti per ciò che hanno da dire, a guidare un percorso che porta lontano dalle etichette più note, dentro un universo di piccole realtà, spesso nascoste, dove il vino torna a essere gesto quotidiano e scelta consapevole.

Un viaggio che, come racconta lo stesso autore, è stato anche personale: tra nuove generazioni, sfide, fatica e tenacia, emergono valori che rischiano di perdersi, come il tempo, l’impegno, il coraggio, il senso di comunità. Ed è forse proprio in questo equilibrio tra scoperta e ritorno che il libro trova il suo senso più profondo, diventando anche l’occasione per rimettersi in gioco e ritrovare, passo dopo passo, una passione che aveva bisogno di riaccendersi.

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