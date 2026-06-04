Di Fliederhof e Ansitz Waldgries le migliori Schiava dell’Alto Adige per la “Vernatsch Cup” 2026

Il Marie Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2025 di Fliederhof per la categoria Classici (in lizza i vini dell’annata 2025) e il Kreuz Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2018 di Ansitz Waldgries per la categoria Selezione (Vernatsch provenienti da determinati vigneti ed annate precedenti). Sono i due vini proclamati “Vernatsch dell’Anno” 2026 nella “Vernatsch Cup Alto Adige”, edizione n. 23 di scena, nei giorni scorsi, al Vigilius Mountain Resort sul Monte San Vigilio a Lana, che ha fatto da sfondo all’evento fondato nel 2004 da Ulrich Ladurner, Othmar Kiem e Günther Hölzl con l’obiettivo di promuovere la qualità e l’immagine della Schiava altoatesina.

Il tema di quest’anno, “Vernatsch 12.0”, ha posto al centro dell’attenzione uno dei temi più attuali nel mondo del vino, ovvero la corretta temperatura di servizio, invitando a riscoprire il modo più autentico di degustare il vitigno rosso simbolo dell’Alto Adige che esprime, spiegano gli organizzatori, il meglio di sé quando servito fresco: 12 gradi per i classici e 15 gradi, invece, per le selezioni più strutturate. “Troppo spesso i vini rossi vengono serviti a temperature eccessive - sottolinea Othmar Kiem - nel Vernatsch una temperatura più fresca valorizza al massimo freschezza, succosità, eleganza e bevibilità”. Caratteristiche che rendono questo vitigno un compagno ideale della cucina contemporanea in un’epoca in cui le abitudini alimentari si orientano sempre più verso piatti vegetali, preparazioni leggere e sapori mediterranei.

Ma, oltre alle Schiava dell’anno, la giuria internazionale composta da giornalisti enogastronomici, sommelier ed esperti provenienti da Italia, Germania, Austria e Svizzera, che hanno degustato alla cieca 82 bottiglie, ha premiato anche i migliori vini delle denominazioni Lago di Caldaro, Meranese, Schiava dell’Alto Adige e Santa Maddalena, nonché le migliori selezioni assolute.Dall’Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Doc 2025 di Tenuta Moser al Meranerin Alto Adige Meranese Doc 2025 di Popphof, ed al Sonntaler Alte Reben Alto Adige Schiava Doc 2025 di Cantina Kurtatsch, nella categoria Classici. Dal Der Keil Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Doc 2025 di Manincor all’Arthur Rainer Lago di Caldaro Classico Superiore Doc 2025 di Seeperle, ed al Vigna Hub & Leith Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2024 di Untermoserhof, invece, nella categoria Selezione.

Ma anche il pubblico ha avuto voce in capitolo. Una giuria composta da appassionati e appassionate di vino ha scelto il proprio favorito tra i vini finalisti, assegnando il titolo di “Premio del Pubblico” 2026 al Vigna Hub & Leith Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2024 di Untermoserhof, mentre il riconoscimento speciale di “Ambasciatore del Vernatsch” 2026 è stato assegnato a Toni Romen di Caldaro, da anni impegnato nella valorizzazione della Schiava e del Lago di Caldaro.

Focus - “Vernatsch dell’Anno” 2026

Categoria Classici: Marie Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2025 di Fliederhof

Categoria Selezione: Kreuz Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2018 di Ansitz Waldgries



Focus - I premi per denominazione

Categoria Classici

Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Doc 2025 di Tenuta Moser

Meranerin Alto Adige Meranese Doc 2025 di Popphof

Sonntaler Alte Reben Alto Adige Schiava Doc 2025 di Cantina Kurtatsch

Marie Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2025 di Fliederhof

Categoria Selezione

Der Keil Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Doc 2025 di Manincor

Arthur Rainer Lago di Caldaro Classico Superiore Doc 2025 di Seeperle

Vigna Hub & Leith Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2024 di Untermoserhof

Kreuz Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2018 di Ansitz Waldgries



Focus - Premio del Pubblico del Vernatsch Cup 2026

Vigna Hub & Leith Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc 2024 di Untermoserhof

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