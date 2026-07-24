“Mostra del Cinema” di Venezia: il brindisi con le bollicine di Conegliano Valdobbiadene per le star

Le grandi star internazionali - da George Clooney a Robert Pattinson, da Penélope Cruz a Javier Bardem, da Alicia Vikander a Susan Sarandon, da Luca Marinelli a Valeria Golino, tra gli altri - attese sul red carpet della “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica” della Biennale di Venezia, edizione n. 83 (Lido di Venezia, 2-12 settembre), brinderanno con le bollicine made in Veneto: il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg si conferma, per il terzo anno consecutivo, l’“Official Sparkling Wine” dell’evento più glamour dell’anno.

L’etichetta limited edition 2026, “Sogno Cinematografico”, è un’illustrazione in cui il Consorzio si trova al centro della proiezione e diventa una delle star del grande cinema, suggellando il legame indissolubile tra identità territoriale e cultura visiva.

Quest’anno la partecipazione del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg si arricchisce con Greg Goya, celebre esponente della “fast art”, che realizzerà un’installazione ad alta interattività: un mappamondo composto da un mosaico di frammenti di vetro dai bordi dorati, ispirato all’arte vetraia di Murano e al territorio in cui le bollicine vengono prodotte. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg accompagnerà, inoltre, la cena di apertura e quella di chiusura e sarà presente in tutti gli spazi gestiti dallo chef Tino Vettorello, nel Palazzo del Cinema, e nel ristorante del Palazzo del Casinò e nella Terrazza Biennale. Ed il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg sarà il fil rouge di un itinerario esclusivo a bordo di “Edipo Re”, storica imbarcazione di Venezia, che ha avuto come ospiti Pier Paolo Pasolini e Maria Callas.

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