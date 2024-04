Di vino, storia, cultura, arte, economia e futuro: WineNews, a tu per tu, con Francesco Lollobrigida

A pochi giorni da Vinitaly, “evento eccellente della promozione del vino italiano”, le riflessioni del Ministro dell’Agricoltura del Belpaese. Dal primo “Wine Ministerial Meeting” con l’Oiv, che porterà in Franciacorta la politica mondiale del vino, alla storia e alla cultura del vino (raccontati anche in fiera con i capolavori del Museo del Vino di Torgiano della famiglia Lungarotti, ma anche di Cinecittà, e non solo), dal rapporto tra vino e salute ai “vini dealcolati”. Con un strategia che ha un solo obiettivo: promuovere e difendere i valori di un prodotto senza il quale “l’Italia sarebbe un Paese più povero, non solo economicamente”.

Copyright © 2000/2024