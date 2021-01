Don Ciotti: “lo sfruttamento del lavoro a monte del fenomeno delle agromafie”

Così il fondatore di Libera: “in Italia 450.000 persone vivono in condizioni di sfruttamento lavorativo in agricoltura. Di queste, 130.000 sono tenute in condizioni para schiavistiche. I clan interessati sarebbero 27, per un fatturato complessivo di circa 25 miliardi di euro, con un balzo del 12,4% nel solo 2019, ed una crescita che sembra non risentire neanche della stagnazione dell’economia italiana ed internazionale. È una rete criminale che si incrocia con la filiera del cibo dalla produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita”.

Copyright © 2000/2021