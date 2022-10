Dopo la vendemmia, i colori del foliage: una tavolozza tra i vigneti e i boschi di Montalcino

L’oro che sembra “attinto” dalla tavolozza dell’arte senese e dalle opere di Duccio di Buoninsegna, Lorenzetti e Simone Martini. Il rosso che ricorda quello del vino in tutte le sue sfumature. E poi l’arancio, l’ocra, il marrone, l’argento, il fucsia, il viola. Ecco tutti i colori del foliage tra i vigneti di Sangiovese e nei boschi che circondano Montalcino. Dove la vendemmia è finita, ma non lo spettacolo e le emozioni che la natura offre in autunno, che apre le porte al “Benvenuto Brunello 2022” (11-21 novembre). Intanto, ecco le immagini di WineNews.

