Dopo le gelate e la siccità, la vendemmia 2021 è una sorpresa - positiva - da Nord a Sud

Con le uve ormai in cantina, e le fermentazioni alle battute finali, per la vendemmia 2021 è tempo di un primo bilancio, in un giro d’Italia, da Nord a Sud, tra le cantine del Belpaese: Jarno Trulli (Castorani), Chiara Lungarotti, Alessio Di Majo Norante, Silvia Allegrini, Franco Adami, Martino Manetti (Montevertine), Tiziano Castagnedi (Tenuta Sant’Antonio), Hans Terzer (San Michele Appiano), Guido Conterno (Conterno Fantino), Anna de’ Besi (Punto Zero), Enrica Cotarella (Famiglia Cotarella), Camilla Lunelli (Ferrari), Luca d’Attoma e Sofia Ponzini (Tenute Bosco).

