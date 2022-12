Dopo undici anni il porceddu della Sardegna torna sulle tavole italiane ed europee

Una delle specialità culinarie più note della Sardegna inizia un nuovo capitolo della propria storia: il vero porceddu può tornare sulle tavole nazionali ed europee con il via libera ai suini sardi, che dopo oltre 11 anni potranno essere esportati fuori dai confini regionali. Ad annunciarlo è Coldiretti, soddisfatta del voto favorevole alla proposta della Commissione Europea per la revisione delle restrizioni imposte alla Sardegna per il contrasto alla diffusione della peste suina africana.

Tali limitazioni riguardavano, sottolinea la Coldiretti, anche la macellazione di suini allevati in Sardegna e la lavorazione delle relative carni, nonchè la spedizione nel restante territorio comunitario. Uno stop duqnue anche per il “porcheddu” o “porceddu”, spesso italianizzato con il termine “porcetto”, che è un classico della cucina pastorale sarda e si ottiene dalla cottura lenta e allo spiedo su graticole di un maialino da latte di 4 o 5 chili di peso o di venti giorni, aromatizzato con mirto o rosmarino dopo la cottura.

Era dall’11 novembre del 2011 che, ricorda Coldiretti, la Sardegna non poteva esportare suini (vivi o macellati) fuori dai propri confini con la peste suina comparsa per la prima volta nell’Isola nel ormai lontano 1978 nel sud Sardegna, giunta presumibilmente dalla Penisola Iberica attraverso scarti alimentari arrivati nel porto di Cagliari o all’aeroporto militare di Decimomannu e diffusasi poi nelle zone interne dell’isola con le transumanze.

La Sardegna oggi si presenta, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica, con 164.000 capi e 12.900 aziende ed è la terza regione per numero di allevamenti mentre scende al settimo posto per numero di capi.

