Eccellenze made in Italy: Parmigiano Reggiano e Valpolicella fanno squadra sui mercati

L’unione fa la forza, soprattutto sui mercati internazionali: il Parmigiano Reggiano e la Valpolicella, due eccellenze del made in Italy che assieme rappresentano un valore al consumo delle proprie Dop di oltre 4 miliardi di euro all’anno, uniscono le forze per sostenere i propri prodotti, nel nostro Paese e nel mondo. Il programma, che vede come capofila il Consorzio di tutela dei Vini della Valpolicella e che conta su un budget cofinanziato dall’Unione Europea per un valore di quasi 5,3 milioni di euro, terminerà nel 2027, al termine di un percorso di 25 eventi in 3 Paesi (Italia, Francia e Germania).

L’obiettivo comune è quello di rispondere ad un contesto geopolitico segnato da chiusure commerciali, conflitti e calo del potere di acquisto, attraverso una maggior presenza e tutela dei prodotti sui mercati. Dal prossimo anno i due Consorzi lavoreranno insieme su ulteriori nuovi progetti, a partire da aree obiettivo individuate nei Paesi Scandinavi e in Nord America.

La partnership, annunciata in un evento a Milano all’interno del progetto “Quality Heritage of Europe” (Reg. Ue n. 1144/2014), rappresenta una delle tappe di promozione e informazione avviate quest’anno sia sul trade che sui consumatori italiani ed europei. Per il presidente del Consorzio di tutela dei Vini della Valpolicella, Christian Marchesini: “in questa fase delicata per il mercato del vino, pensiamo che il ruolo dei Consorzi debba concentrarsi in particolare su due direttrici a supporto delle imprese. La prima è quella della tutela, sia in chiave di protezione dei marchi che di gestione oculata della produzione; il secondo ambito è senz’altro quello della promozione e di una ancora maggior presenza nelle piazze di sbocco come in quelle emergenti. Il Consorzio Valpolicella ha confermato quest’anno la riduzione delle rese e reiterato il blocco dei nuovi impianti almeno sino al 2028, mentre ha intensificato i controlli nel mondo su sounding e contraffazioni, riscuotendo - unici in Europa nel settore vino - indennizzi per quasi 1 milione di euro. Risultati che, oltre a fare giurisprudenza, fungono anche da dissuasore alle pratiche illegali di questo tipo. L’attività di promozione ha inoltre potuto contare su un budget incrementato del 18% (a circa 3,2 milioni di euro) sul 2024 per effetto della gestione certosina del Consorzio delle opportunità offerta dai bandi europei. Nel 2025 la denominazione ha partecipato con le proprie aziende a oltre 100 eventi in Italia e nel mondo, organizzati direttamente e non. Un’attività che replicheremo con ancora maggior forza nel prossimo biennio, in cui è previsto un ulteriore aumento del plafond promozionale di un altro 20%”.

“Unire le forze con il Consorzio dei vini della Valpolicella per rafforzare il sostegno ai nostri prodotti in Italia e nel mondo - dichiara Carmine Forbuso, direttore marketing del Consorzio del Parmigiano Reggiano - la nostra Dop sta diventando sempre più un vero brand iconico globale, un love brand amato in tutto il mondo, come dimostrano i dati dei primi otto mesi del 2025, in cui l’export ha superato per la prima volta le vendite sul mercato interno, raggiungendo il 53,2% del totale. Il Parmigiano Reggiano è non solo un prodotto di estrema versatilità e distintività, ma anche un elemento irrinunciabile di ogni momento di convivialità, come una degustazione in abbinamento con vini di eccellenza come quelli della Valpolicella. La collaborazione tra i nostri prodotti, simboli riconosciuti di qualità europea, è un esempio virtuoso di come due grandi testimonial dell’agroalimentare europeo possano e debbano unire le forze in mercati strategici come Italia Francia e Germania, che per la nostra Dop rappresentano quasi il 70% del totale delle vendite”.

“Quality Heritage of Europe” (Reg. UE n. 1144/2014) è il programma di promozione internazionale promosso dal Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella e dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Cofinanziato dall’Unione Europea, il piano ha una durata triennale e si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei consumatori europei sui benefici dei prodotti agroalimentari di qualità, in particolare quelli a marchio Dop e Igp.

