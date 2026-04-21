Formare i manager del vino di domani: il “Wine Business Program” promosso da Italia del Vino

Formare figure professionali capaci di coniugare competenze manageriali, conoscenza della filiera e visione internazionale per l’inserimento nel mondo lavorativo nel comparto vitivinicolo. Dopo una prima edizione, che ha coinvolto 28 realtà tra aziende associate e partner di progetto e una classe selezionata di studenti interessati a costruire il proprio futuro professionale nel mondo del vino, torna il “Wine Business Program”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Italia del Vino - che raggruppa 24 aziende leader del settore (Angelini Wines & Estates, Banfi, Bisol1542, Cà Maiol, Collis Heritage, Di Majo Norante, Diesel Farm, Donnachiara, Drei Donà, Duca di Salaparuta, Ferrari Fratelli Lunelli, Gruppo Italiano Vini, Gruppo Mezzacorona, Herita Marzotto Wine Estates, Le Monde, Librandi Antonio e Nicodemo, Lunae Bosoni, Marchesi di Barolo, Medici Ermete & Figli, Mesa, Oniwines, Terre de La Custodia, Torrevento e Zonin1821), operanti in 18 regioni vinicole italiane, con un fatturato complessivo che supera il miliardo e mezzo di euro e una quota export pari al 15% del totale nazionale, coprendo una proprietà complessiva di 15.000 ettari vitati e muovendo una forza lavoro totale di oltre 3.500 unità dirette - realizzata in collaborazione con la Luiss Business School di Roma e che prenderà il via il 14 settembre 2026 (candidature entro il 15 maggio).

​“Con il “Wine Business Program”, il Consorzio Italia del Vino rafforza uno dei tre pilastri strategici del proprio sviluppo, quello della formazione, dando continuità a un investimento che guarda alla competitività di lungo periodo del settore - ha detto la presidente Roberta Corrà - la chiusura positiva della prima edizione conferma il valore di un progetto capace di creare un collegamento diretto tra mondo accademico e imprese. E la collaborazione con Luiss Business School continua a essere un elemento distintivo per formare profili qualificati e guidare i giovani verso un ingresso sempre più consapevole e preparato nel comparto vitivinicolo”.

Rispetto alla prima edizione la parte pratica sarà arricchita passando da due a tre mesi completi, mentre resta invariata la parte d’aula, articolata in giornate di lezioni concentrate dal lunedì al venerdì, con moduli dedicati a economia e organizzazione del settore vitivinicolo, marketing, export e branding del vino, digitalizzazione, Intelligenza artificiale e sostenibilità, leadership, comunicazione e project management, il tutto arricchito da esercitazioni pratiche e attività laboratoriali .

Il progetto nasce, infatti, per accompagnare i giovani talenti verso un inserimento qualificato nel comparto vitivinicolo attraverso un percorso che integra didattica, laboratori ed esperienza diretta con l’obiettivo di rispondere in modo concreto ad una criticità strutturale del settore (la mancanza di nuove figure professionali con competenze manageriali), rafforzando il dialogo tra formazione e impresa: già nella scorsa, prima, edizione infatti alcune delle aziende coinvolte hanno formulato proposte di tirocinio e di inserimento mirate. ​

“I corsisti della prima edizione si sono distinti per motivazione, partecipazione e forte interesse per il settore - ha spiegato Luca Pirolo, Associate Dean for Multi-Hub Strategy e direttore scientifico “Wine Business Program” - i risultati raggiunti ​ e il riscontro positivo delle aziende partner confermano che il percorso risponde a un’esigenza reale del comparto: accompagnare giovani talenti verso un inserimento qualificato nel settore vitivinicolo attraverso un’esperienza formativa capace di trasformarsi in un vero trampolino di lancio professionale. Guardiamo pertanto con fiducia alla prossima edizione, certi che continueremo a dare un importante contributo alla competitività di uno dei settori chiave del made in Italy”.

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