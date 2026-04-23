Il suo lavoro ha portato il vino abruzzese nel mondo: a Marina Cvetic Masciarelli il Premio Polimnia

Il suo lavoro ha contribuito a portare l’eccellenza dei vini abruzzesi sui mercati internazionali, coniugando tradizione familiare e visione manageriale: Marina Cvetic, figura chiave nello sviluppo e nell’internazionalizzazione di Masciarelli Tenute Agricole, una delle più importanti realtà vitivinicole italiane, si è aggiudicata il Premio Polimnia #WorkingWomen 2026 nella categoria Imprenditoria. Promosso dal Comune di Cortona, in collaborazione con Cortona Sviluppo, il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare donne che si distinguono per capacità e tenacia, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese. Il riconoscimento prende il nome dalla musa Polimnia, simbolo delle arti e dei mestieri, e intende mettere in luce “capitane d’impresa” e figure femminili capaci di innovare e lasciare un segno concreto nei rispettivi ambiti.

“Ricevere questo riconoscimento nell’ambito del Premio Polimnia #WorkingWomen è un segnale importante del percorso intrapreso in questi anni - afferma Marina Cvetic Masciarelli, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole - un cammino costruito con costanza, partendo dalla tradizione familiare e con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e alla qualità. L’Abruzzo resta il centro della nostra identità e della nostra visione, una terra che continuiamo a raccontare attraverso i nostri vini. Questo premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire nell’impegno di un’impresa che unisce radici, cultura e apertura internazionale”.

Masciarelli Tenute Agricole nasce nel 1981 dall’intraprendenza di Gianni Masciarelli, figura simbolo dell’enologia abruzzese e grande innovatore, che con il suo operato ha contribuito a far conoscere e valorizzare i vini del territorio, posizionando l’Abruzzo tra le regioni italiane più importanti a livello enologico. Dal 2008 l’azienda fa capo a Marina Cvetic Masciarelli, compagna di vita e di lavoro di Gianni, e alle figlie Miriam Lee e Chiara Masciarelli. Ambasciatrice in Italia e nel mondo dell’eccellenza dei vini abruzzesi, Masciarelli Tenute Agricole conta 7 linee di prodotto, per un totale di 22 etichette, con una produzione annua di oltre 2 milioni di bottiglie e un export che raggiunge 60 Paesi.

Copyright © 2000/2026