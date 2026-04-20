Vigneti: solo 11 su oltre 2.000 sono i “Platinum” d’Italia e del Mediterraneo per l’Indice Bigot

Dall’Etna al Friuli, dalla zona di Asolo alla Valtellina, dalle Langhe a Bolgheri, dalla Valpolicella ai Colli Piacentini, alla Slovenia: vengono da queste terre, e guidati da cantine come Cusumano, Sandrone, Michele Satta, Aldo Rainoldi, e ancora Loredan Gasparini, Marjan Simčič Domaine, Ferdinand, La Tosa, Ripa delle Volta, Sgubin Ferruccio e Tikveš Lepovo gli 11 vigneti migliori d’Italia e del Mediterraneo, ovvero i “Vigneti Platinum”, selezionati tra oltre 2.000 monitorati dall’“Indice Bigot”, ideato da Giovanni Bigot, che, nell’edizione n. 6, è diventato un riferimento per la valutazione del potenziale qualitativo del vigneto basata su monitoraggio diretto e metodo scientifico, all’interno di un sistema che mette al centro l’osservazione continua, la raccolta dati e la gestione agronomica mirata. E che, da quest’anno, dunque, non fa più una classifica secondo punteggio numerico, ma premia i migliori vigneti divisi in due livelli di eccellenza, i “Vigneti Platinum”, che rappresentano il vertice assoluto della qualità rilevata in campo (e quest’anno sono appena lo 0,5% di quelli monitorati) ed i “Vigneti Gold”, che identificano un gruppo più ampio di eccellenza (il 2,5% dei vigneti monitorati, pari a 100 aziende che applicano in modo rigoroso il metodo dell’Indice Bigot, l’elenco completo in focus, ndr). “Si tratta di realtà che hanno dimostrato una gestione avanzata del vigneto, fondata su monitoraggio continuo, capacità di adattamento e scelte agronomiche specifiche per ogni singola parcella”, spiega una nota.

Ma, dal monitoraggio, spiega la società “Perleuve” by Giovanni Bigot, “l’annata 2025 ha confermato un dato ormai evidente per gli operatori più attenti: le aziende che adottano un approccio scientifico e basato sui dati riescono a migliorare la qualità delle uve in modo costante, anche in condizioni climatiche complesse. Il principio alla base dell’Indice Bigot è chiaro: il potenziale qualitativo nasce dall’interazione tra territorio, andamento stagionale e capacità dell’uomo di interpretare e gestire queste variabili. È proprio questa terza componente a fare oggi la differenza”.

Il monitoraggio diretto del vigneto, effettuato durante tutto l’arco dell’anno, spiega ancora Perleuve, consente di raccogliere informazioni fondamentali per guidare le decisioni agronomiche, superando logiche di gestione standardizzata a favore di un approccio differenziato, vigneto per vigneto. In un contesto di cambiamenti climatici e trasformazioni del mercato, questo modello rappresenta una risposta concreta alla crescente richiesta di vini sempre più identitari, legati alla loro origine e coerenti con il territorio. “I vigneti premiati nel 2025 rappresentano quindi un modello di riferimento per la viticoltura contemporanea: aziende che investono nella conoscenza, nelle persone e nella capacità di leggere il vigneto in modo preciso e continuo”. Perchè, come sostiene Perleuve, “i grandi vini nascono in vigna”.

Focus - I “Vigneti Platinum” 2025, secondo l’Indice Bigot

Cusumano Alta Mora - Nerello Mascalese Guardiola

Ferdinand - Merlot Pročno

La Tosa - Sauvignon Ca’ di Terra

Loredan Gasparini - Merlot Spineda

Marjan Simčič Domaine - Merlot Trobno

Michele Satta - Syrah Vigna Nova

Aldo Rainoldi - Nebbiolo Calvario

Ripa della Volta - Vigna Palazzo

Sgubin Ferruccio - Friulano Restocina

Tikveš Lepovo - Cabernet Sauvignon Star nasad

Sandrone - Talin Le Coste di Barolo

Loredan Gasparini - Cabernet Sauvignon Chiesa

Loredan Gasparini - Cabernet Franc Venegazzù

Vigneti Gold 2025

Cusumano Alta Mora - Nerello Mascalese Trefiletti Guardiola

Savinelli - Caricadjola

Cantina Marramiero - Chardonnay 1998 S. Andrea

Castello di Cigognola - Pinot Nero La Croce

Ferdinand - Malvazija Pročno

Gianfranco Alessandria - Barbera Vecchie Vittoria

Ilaria Addis - Vermentino Sa Neula 1992

Kyperounda Winery - Merlot Hartzi

La Sclusa - Friulano Ronco Ipplis

La Tosa - Malvasia di Candia Ronco

Le Vigne di Zamò - Friulano Buttrio

Loredan Gasparini - Cabernet Sauvignon Venegazzù

Marjan Simčič Domaine - Pinot Grigio Ronc Zegla

MC Azienda Agricola - Montepulciano Quercia di Gianni

Mauro Veglio - Nebbiolo Gattera

Michele Satta - Viognier Vigna Nova

Monsupello - Pinot Nero Montagnera

Nebó Winery - Tokaj Zahodnje

Azienda Agricola Philine Isabelle - Nebbiolo Le Coste di Monforte

Aldo Rainoldi - Nebbiolo Cartello

Ripa della Volta - Vigna Campi Piani

Siddura - Vermentino sq 6, 14 e 15

ERT 1050 - Chardonnay Corné

Tikveš Lepovo - Chardonnay Star nasad

Azienda Agricola Adami - Vigneto Giardino

La Castellada - Sauvignon Blanc Vigna Vrh

Radikon - Vigna Ceno

Albiana - Sauvignon Blanc Pšak

Korenika&Moškon - Malvazija Paderno

La Collina del Tesoro - Sangiovese Colombara

Subida di Monte - Merlot Vigna Alta

Casa E. Mirafiore - Nebbiolo Lazzarito

Cusumano - Chardonnay Ficuzza Ventaglio

Cusumano Alta Mora - Carricante Quota Mille

Castello di Cigognola - Barbera Pizzarello

La Tosa - Ortrugo Ca’ di Terra

La Tosa - Barbera Bel Sorriso

La Tosa - Barbera Morello

Le Vigne di Zamò - Picolit Rosazzo

Marjan Simčič Domaine - Ribolla Gialla Medana Jama

MC Azienda Agricola - Chardonnay

Mauro Veglio - Nebbiolo Arborina

Mauro Veglio - Nebbiolo Castelletto

Michele Satta - Vermentino Moretti

Michele Satta - Cabernet Sauvignon Castagni

Aldo Rainoldi - Nebbiolo Apostoli

Ripa della Volta - Vigna Corvina Palazzo

Cusumano - Chardonnay San Giacomo Butera

Cusumano - Sauvignon Marchesa Tramontane

Cusumano - Nero d’Avola San Giacomo Butera

Tikveš Barovo - Vranac Mečkovec

Tikveš Lepovo - Merlot Star nasad

Tikveš Lepovo - Vranac Star nasad

Tikveš Demir Kaplja - Merlot Koral

Tikveš Veleš - Sauvignon Blanc Ramnik

Tikveš Barovo - Vranac Brlovec

Casa E. Mirafiore - Nebbiolo Armugnan

Korenika&Moškon - Merlot Breg Alto

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