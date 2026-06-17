Emilio Isgrò “cancella” anche il vino, per togliere il superfluo e rivelarne l’essenza più profonda

Artista concettuale e pittore, ma anche poeta, scrittore, drammaturgo e regista, Emilio Isgrò, che, a partire dagli Anni Sessanta Sessanta del Novecento, ha dato vita ad un’opera tra le più rivoluzionarie e originali - che gli ha valso diverse partecipazioni alla Biennale di Venezia ed il primo premio alla Biennale di San Paolo - è uno dei nomi dell’arte italiana più conosciuti a livello internazionale, inventore della “cancellatura”, la tecnica che consiste nel coprire con tratti di inchiostro, simili a colpi di pennarello, parole di testi, libri, mappe o codici, per rivelarne l’essenza e proteggerle dalla sovraesposizione mediatica. E, ora, il grande artista siciliano è anche tra i nomi più famosi dell’arte contemporanea che hanno firmato etichette d’autore per celebri cantine, “cancellando” quelle de Il Bianco e de Il Rosso di Ludovico, i vini delle Tenute Orestiadi che nascono a Gibellina, nel cuore della Valle del Belìce, in Sicilia, dove anche il vino ha contribuito a trasformare in energia l’ardua risalita del territorio dal devastante terremoto del 1968.

Un progetto speciale, nell’anno di Gibellina prima “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea” 2026, consacrazione della rinascita della Valla del Belìce grazie alla bellezza, a partire da quella stagione irripetibile in cui arte, architettura, poesia e teatro diventarono strumenti di ricostruzione umana prima ancora che urbana del territorio distrutto dal terremoto, grazie agli scrittori, registi, architetti e artisti di tutto il mondo - come Alberto Burri, autore del “Grande Cretto”, una delle opere di land art più grandi al mondo, che, sotto il cemento bianco, in una sorta di sudario, conserva per sempre le macerie della Vecchia Gibellina - che sono stati protagonisti del progetto culturale nato dalla visione di Ludovico Corrao, il sindaco-intellettuale che trasformò una tragedia collettiva in uno dei più straordinari laboratori culturali del Mediterraneo. E che prosegue ancora oggi, nel “museo a cielo aperto” di Gibellina, grazie alla Fondazione Orestiadi, alle “Orestiadi”, il Festival culturale all’edizione n. 45 tra i più prestigiosi d’Italia, ed al vino con le Tenute Orestiadi (come WineNews ha raccontato in un video).

Anche le etichette dedicate a Ludovico Corrao e “cancellate” da Emilio Isgrò sono ora parte, infatti, di questa narrazione che intreccia arte, territorio, memoria civile e cultura materiale, come sottolineato nell’incontro “Le Orestiadi di Ludovico Corrao nella Capitale dell’Arte Contemporanea. 45 anni di resistenza contemporanea”, nei giorni scorsi al Piccolo Teatro di Milano (lo storico teatro fondato dal dal grande regista Giorgio Strehler del quale le Tenute Orestiadi sono wine partner della stagione teatrale, ndr), con Isgrò, Antonella Corrao, presidente Comitato Scientifico Fondazione Orestiadi, Alfio Scuderi, direttore artistico Festival delle Orestiadi, Pietrangelo Buttafuoco, presidente Fondazione La Biennale di Venezia (in passato intervistato da WineNews sul legame tra vino & arte), e Rosario Di Maria, presidente Tenute Orestiadi, con i direttori del Piccolo Teatro, Claudio Longhi e Lanfranco Licauli, e l’ad Tenute Orestiadi, Alessandro Costantini. E dove è andato in scena “un assaggio” della performance “Dall’Orestea di Emilio Isgrò”, con gli attori Vincenzo Pirrotta e Silvia Ajelli interpreti di estratti dell’“Agamennone” e la proiezione del “testo cancellato” di Isgrò, che fa parte del ricco cartellone delle “Orestiadi” 2026, dovrà andrà in scena nel “Cretto” di Burri il 26 ed il 27 giugno.

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