Viaggio WineNews tra i vigneti della regione-icona delle bollicine mondiali: la Champagne

Se c’è un vino che è un’icona mondiale, è lo Champagne, e nonostante i consumi che cambiano e scenari geopolitici complessi anche per il settore. Per capire come il “Sistema Champagne” guarda al futuro, WineNews ha fatto un viaggio nella regione francese, con tappe nelle più prestigiose maison, da Joseph Perrier, dove abbiamo incontrato il proprietario Benjamin Fourmon (e che è distribuita in Italia da Banfi, ndr), a Veuve Clicquot (Lvmh), dove ci siamo confrontati con l’enologo Emmanuel Gouvernet, e da Dom Pérignon a Moët & Chandon, da Ruinart a Perrier-Jouët, da Louis Roederer a Deutz.

