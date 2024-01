Fattoria Nicolucci, Doc Romagna Sangiovese Sup. Predappio di Predappio V. del Generale Riserva 2015

Un’azienda antica, per una storia antica e un territorio (molto) antico. Pare, infatti, che a Predappio Alta - il borgo antico costruito intorno alla Rocca che domina il paese e la valle del fiume Rabbi - si coltivasse la vite fin dall’anno 1000. Nel 1885 nasce Fattoria Nicolucci, che decide di onorare questa lunga tradizione legata al Sangiovese e soprattutto il territorio che la circonda, registrando il marchio “Predappio di Predappio”. Per la sua strada incontra anche la Vigna del Generale, vigna di 90 anni piantata da un generale di ritorno dalla guerra nel miglior terreno disponibile. I frutti di ogni vendemmia li condivideva con un lupo, ghiotto di quell’uva dagli acini piccoli che promettevano vini longevi. L’etichetta racconta questo, di un Sangiovese che Alessandro Nicolucci (quarta generazione) in parte conserva in cantina, per godere della sua capacità di invecchiamento. Affinato per due anni in botti da 30 ettolitri, Vigna del Generale diventa intenso, complesso ed elegante. La Riserva 2015 sa di prugna e amarena in confettura, spezie legnose e balsami di sottobosco. In bocca sviluppa una lunga aderenza sapida e materica, che chiude su note salmastre e fruttate.

