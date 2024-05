Colmello di Grotta, Doc Collio Ribolla Gialla Coldigrotta 2020

Di colore giallo paglierino scarico, il Collio Ribolla Gialla Coldigrotta 2020 possiede toni olfattivi leggermente aromatici, con tocchi di cannella e noce moscata, su base di fiori freschi e frutta a polpa bianca. In bocca il sorso è fragrante, scorrevole e sapido, terminando in un finale ben profilato di nuovo fruttato. Colmello di Grotta, con sede a Farra d’Isonzo, nasce nel 1965 per volontà di Luciana Bennati, su una proprietà inizialmente acquisita come dimora di campagna ed è oggi guidata dalla figlia Francesca Bortolotto Possati. Quindici gli ettari vitati, da cui escono etichette equamente distribuite tra le due zone Doc, Collio e Isonzo, su cui insiste l’azienda.

