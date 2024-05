Collavini, Doc Collio Sauvignon Blanc Fumât 2022

Prima Eugenio, poi Giovanni e infine Manlio, sono coloro che hanno passato il testimone a Luigi e Giovanni Collavini di una storia iniziata a Rivignano nel 1896 e che è riuscita a superare l’infausto periodo delle due guerre con caparbia e innovazione. Del resto “qui si parla poco e si agisce molto”, oggi da Corno di Rosazzo, dove confluiscono i grappoli di 140 ettari di vigna che si trasformano in 1,5 milioni di bottiglie. Dai vigneti a San Floriano nasce il Blanc Fumât, fermentato e affinato in solo acciaio: un Sauvignon agrumato e mentolato, dal sorso contrastato fra morbidezza glicerica e tensione acida, che si trasforma in chiusura in un bouquet di fiori bianchi e bosso.

