Borgo Conventi, Doc Collio Bianco Luna di Ponca 2020

È nel 2019 che la famiglia Moretti Polegato di Villa Sandi a Valdobbiadene acquisisce Borgo Conventi, cantina fondata nel 1975 che conta su 30 ettari di vigna fra la pianura fluviale di Isonzo e le colline marine del Collio. 400.000 bottiglie suddivise in etichette essenzialmente bianche, prodotte con l’obiettivo di mantenere integra l’identità territoriale e la tipicità varietale. Luna di Ponca è il cru Bianco aziendale che celebra il terreno tipico del Collio, composto da Friulano, Chardonnay e Malvasia che vengono vinificati ognuno sia in acciaio che in legno: ne risulta un vino intenso e pieno, minerale e saporito di frutta a polpa gialla, ginestra, zafferano, mentuccia e pepe bianco.

(ns)

