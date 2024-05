Formentini, Doc Collio Bianco 2021

Ottenuto dalle uve dei vigneti di Oslavia e San Floriano del Collio, Il Collio Bianco di Formentini è un uvaggio a base di Friulano, Ribolla Gialla e Malvasia. La versione 2021 si presenta di colore giallo dorato intenso. I suoi profumi rimandano ai fiori di campo e alla camomilla, con tocchi di agrume candito e frutta bianca matura. In bocca, il sorso è sapido e ricco, dallo sviluppo continuo e dal finale ben profilato con nota di congedo che sa di pesca matura. Il patrimonio vitivinicolo di Formentini, cantina posta a San Floriano del Collio che fa parte del colosso enologico Gruppo Italiano Vini, conta su quasi 60 ettari ettari di vigneti, situati in varie zone della denominazione, con le uve raccolte in circa 150 particelle, distribuite su 9 località differenti, nella parte nord-orientale dell’areale del Collio. Il portafoglio etichette aziendale, naturalmente, privilegia i vini bianchi (Collio Bianco, Collio Ribolla Gialla, Collio Friulano, Collio Sauvignon, Collio Pinot Grigio e Collio Chardonnay) ed è completato da un solo vino rosso (Collio Merlot), peraltro tradizionalmente prodotto in zona.

(fp)

