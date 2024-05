Fruscalzo, Doc Collio Pinot Grigio 2022

L’azienda della famiglia Fruscalzo si trova a Dolegna del Collio e continua una tradizione produttiva avviata negli anni ‘50 del secolo scorso. Realtà a gestione squisitamente familiare, trova nelle etichette bianchiste della denominazione il cuore della sua produzione, ottenuta dalle varietà Ribolla Gialla, Friulano, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco e Sauvignon, ma non mancano anche i vitigni da rosso come il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot e il Refosco. Il Collio Pinot Grigio 2022 profuma di fiori di mandorlo, susina, erbe aromatiche e agrumi. In bocca, il sorso è succoso e ben profilato, dal finale fragrante e di buon allungo, che invita alla beva.

(fp)

