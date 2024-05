Gradis’ciutta, Doc Collio Bianco Riserva 2018

Il Collio Bianco Riserva 2018 di Gradis’ciutta propone un bagaglio aromatico che mette in fila rimandi alla frutta a polpa bianca, alle erbe officinali e ai fiori di ginestra, con un tocco gessoso a rifinitura. In bocca il sorso è vivo, sapido e profondo, dallo sviluppo articolato e dal finale profondo che torna sui frutti e sui fiori. La cantina di Robert Princic nasce nel 1997 e si trova a Giasbana di San Floriano del Collio. Una realtà produttiva estesa su quarantacinque ettari a vigneto coltivati in biologico e posti in varie zone della denominazione, con una propaggine produttiva anche al di là del confine, nel Brda sloveno, per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie.

