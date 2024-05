Jermann, Doc Collio Bianco Capo Martino 2021

Il Capo Martino firmato Jermann - uvaggio a base di Friulano, Picolit, Malvasia e Ribolla prodotto per la prima volta nel 1991 - matura in legno per 12 mesi. La versione 2021 profuma di fiori di tiglio e melissa in infusione, frutta esotica, menta, spezie con tocco gessoso a rifinitura. Fragrante, pieno e spesso il sorso, dotato di una decisa acidità e di un bel frutto succoso, che termina in lungo finale dai ritorni fruttati speziati. La storica azienda di Dolengna del Collio - 180 ettari per una produzione di 1.500.000 bottiglie - è uno dei marchi di riferimento del Collio e nel 2021 il suo pacchetto di maggioranza è stato acquisito dalla griffe fiorentina dei Marchesi Antinori.

