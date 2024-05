Sturm, Doc Collio Friulano Bio 2022

Il Collio Friulano Bio 2022 della cantina Sturm profuma di fiori e di frutti bianchi, con tocchi leggermente erbacei. In bocca il vino conta su una progressione sapida e succosa, con finale dalla bella nota di erba aromatica a chiudere un sorso fragrante, dinamico e tendenzialmente scattante. Come suggerisce il nome, le origini della famiglia sono austriache e l’azienda, agli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso, ha cominciato il suo percorso enologico, che oggi continua con la conduzione del suo fondatore Oscar e dei figli Denis e Patrick. Gli Sturm gestiscono a Cormons 18 ettari di vigneto in biologico, da cui si ricava una produzione complessiva di 150.000 bottiglie.

(fp)

