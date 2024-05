Livon, Venezia Giulia Igt Bianco Briade Alte 2008

1964 - 2024: l’azienda Livon compie quest’anno 60 anni di tradizione mitteleuropea nel Collio, proprio come il Consorzio di cui fa parte: non potevamo quindi non dedicare la scheda Vintage ad una coincidenza così significativa. Ecco allora il Briade Alte 2008 in Jéroboam da 3 litri, uno dei 4 Gran Cru di Livon, un “sigle vineyard” a Ruttars. Un assemblaggio di vitigni bianchi che, dopo una breve macerazione a freddo sulle bucce, fermentano in barrique nuove di Allier e lì poi vi rimangono a maturare circa 8 mesi senza travasi, per diventare un vino intenso e dorato. La prima annata prodotta risale al 1996. La 2008, uscita in commercio nel 2011, oggi profuma di foglia di fico, melone, erbe medicinali, cedro e albicocca (anche candita) e frutta secca. Una complessità aromatica dolce e fresca che in bocca si trasforma in un sorso ampio e sapido, con una tensione acida ancora integra e un’aderenza tannica leggera ma sufficiente a dare persistenza calda e fruttata. Oggi Livon non è solo Collio: è anche Grave del Friuli con Villa Chiopris, Borgo Salcetino a Radda nel Chianti Classico e infine Fattoria Colsanto a Bevagna nel Montefalco.

(ns)

