Fiera Milano torna da investire nel vino, insieme ad Excellence Sidi: ecco “Wine Prime”

Fiera Milano torna da investire nel vino, insieme ad Excellence Sidi (Società Italiana Distributori e Importatori), guidata da Luca Cuzziol, con un nuovo evento dedicato ai vini di alta gamma da tutto il mondo, nella più internazionale delle città del Belpaese: si chiama WinePrime - Exhibition & Experience, e debutterà il 17 e 18 gennaio 2027 in Expo Allianz MiCo, il più grande centro congressuale d’Europa. Un evento che, spiegano gli organizzatori, “nasce per rafforzare il dialogo tra i produttori vinicoli provenienti da terroir globali di eccellenza e i protagonisti della distribuzione specializzata, coinvolgendo operatori Horeca, canali retail qualificati, sommelier, opinion leader e buyer dai principali mercati di consumo, con un’impostazione progettata per favorire incontri e opportunità commerciali cross-border. WinePrime mette al centro vini rari e selezioni d’autore provenienti dai principali terroir, con un percorso che amplia la prospettiva verso una visione concreta e realmente globale del segmento top internazionale”.

WinePrime, spiegano ancora Fiera Milano ed Excellence Sidi (che mette insieme 21 tra le più rappresentative e prestigiose compagnie d’importazione e distribuzione a livello nazionale - da Sagna a Gruppo Meregalli, da Cuzziol GrandiVini a Pellegrini, da Sarzi Amadè a Balan, da Vino & Design a Teatro del Vino, da Proposta Vini a Bolis, da Les Caves de Pyrene a Premium Wine Selection Pws, da Ghilardi Selezioni a Visconti43, da Première ad Agb Selezione, da Philarmonica a Spirits & Colori, da ViteVini ad Apoteca, a Ceretto Terroirs - e che, dunque, raddoppia i suoi eventi dopo la conferma della “Champagne Experience” a BolognaFiere, il 4-5 ottobre 2026, ndr), “è una fiera dove la modalità espositiva diventa esperienza: un itinerario scandito da aree immersive che accompagnano il pubblico dentro l’identità dei terroir internazionali e le produzioni top. Un viaggio nella cultura enologica delle diverse parti del mondo, in cui il territorio è protagonista e ogni area racconta l’eccellenza vinicola. L’esperienza continua in un’alternanza di confronto e di approfondimento sulle tendenze di mercato, degustazioni esclusive, masterclass, incontri one-to-one. Un format che intreccia business, cultura del vino e lifestyle, favorendo un dialogo virtuoso tra i diversi protagonisti del mercato business to business e il consumatore evoluto. Il progetto si propone pertanto come hub internazionale di riferimento per le produzioni enologiche di pregio, con una selezione espositiva che riunisce cantine e maison che operano nel segmento di fascia alta di provenienza internazionale. WinePrime - si legge ancora in una nota - è un abilitatore in cui portfolio, etichette iconiche e anteprime mondiali incontrano i decision maker dei diversi mercati. Inoltre, WinePrime punta a valorizzare Milano come snodo internazionale per l’incontro tra domanda e offerta, anche fuori dai confini Nazionali, del vino di alto posizionamento, in un contesto selettivo e orientato al business”.

“WinePrime nasce per dare massima visibilità alle eccellenze vinicole internazionali e metterle in relazione con i mercati attraverso la distribuzione qualificata - dichiara Roberto Foresti, vice dg Fiera Milano - e, in questo contesto, Fiera Milano rafforza il suo ruolo strategico nell’ambito dei consumi fuori casa e dell’ospitalità, presidio che ricopre in modo eccellente da tempo e lancia una nuova piattaforma di riferimento per l’incontro tra la filiera Horeca e i principali attori del mercato internazionale vitivinicolo contribuendo a trasformare il valore del prodotto in opportunità concrete di sviluppo”.

“Con WinePrime nasce in Italia un evento unico, tagliato su misura per il cliente contemporaneo, per un target giovane e sempre informato che cerca il confronto ed il dialogo con i produttori, che saranno nella maggior parte presenti a Milano - afferma Luca Cuzziol, presidente Excellence Sidi - un momento di incontro dove il distributore fa da ponte tra il produttore ed il cliente ponendosi come cardine indispensabile per la promozione dei “vini fini” nel variegato mercato italiano”. Con un evento che, dunque, segna anche il ritorno di Fiera Milano nello “scacchiere” delle fiere del vino in Italia.

