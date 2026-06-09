Georgia, Moldova e Nuova Zelanda: i Paesi in cui il vino incide di più sul totale delle esportazioni

Se Francia e Italia sono, da tempo, i Paesi campioni per le esportazioni di vino in valore, ci sono Nazioni per le quali le spedizioni di vino (comprese le riesportazioni di prodotto) incidono di più sul totale dell’export di merci, al netto dei servizi, secondo i dati dello United Nations Commodity Trade Statistics Database analizzati dall’American Association of Wine Economists (Aawe). E così, guardando al 2024, il vino incide soprattutto sull’export della Georgia, una delle “culle” della viticoltura mondiale, con un tasso del 4,2% (per un valore di 276 milioni di dollari), davanti alla Moldova, per la quale le esportazioni vitivinicole (pari a 144 milioni di dollari) pesano per il 4% del totale. Sul podio anche la Nuova Zelanda, che con 1,2 miliardi di dollari di esportazioni vinicole nel 2024, arriva ad un’incidenza del 2,84% sulle sue esportazioni totale.

Appena ai piedi del podio, la Francia, che, nonostante i suoi 12,6 miliardi di dollari di export enoico 2024, vede il comparto incidere per l’1,9%. Alla posizione n. 5 quella che è una vera e propria curiosità statistica, ovvero il Togo, che con 24 milioni di euro di esportazioni (verosimilmente tutte riesportazioni) di vino, vede il nettare di Bacco incidere per l’1,77% del totale. Più del Cile, che con 1,6 miliardi di dollari si ferma all’1,63%, e della stessa Italia, che con 8,4 miliardi di dollari vede il vino pesare per l’1,3% del totale delle sue esportazioni di beni. Ancora, sopra quota 1%, ed in particoalre 1,2%, c’è il Portogallo, con 1 miliardo di euro, mentre chiudono la “top 10” l’Argentina, con 686 milioni di dollari di export enoico che valgono lo 0,86% delle esportazioni totali, e un altro Paese “big” come la Spagna, che con 3,1 miliardi di dollari di vino esportato nel 2024, vede il comparto pesare per lo 0,78% delle esportazioni del Paese.

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