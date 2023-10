Giornata della Povertà, frati e volontari distribuiscono pane fresco in strada

Pane in strada, per chi ha fame e per chi è solo: domenica 15 ottobre cinque mense francescane della rete nazionale “Operazione Pane”, promossa dall’Antoniano di Bologna, apriranno le porte per distribuire pane fresco. A Roma, Milano, Bologna, Torino e Cava de’ Tirreni più di 60 frati e volontari scenderanno in strada con oltre 3.000 pagnotte donate dai fornai, in un gesto simbolico e, allo stesso tempo, concreto, per la Giornata Mondiale del Pane e della Lotta alla povertà, che cadono il 16 e 17 ottobre.

“Vogliamo condividere il pane con tutti - commenta frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano - per ricordarci che solo insieme e nella condivisione si vince la povertà. Il pane è casa, amore, cura. È condivisione. Spezzare il pane, dividerlo con chi ci sta accanto vuol dire riconoscerci parte di una sola famiglia, riconoscerci come fratelli e sorelle. Significa dire “benvenuto, benvenuta, qui sei a casa”. È quello che facciamo ogni giorno nelle nostre mense, accogliendo chi è fragile e solo. Lo facciamo sull’invito di Gesù: date voi stessi da mangiare”.

L’evento e tutte le attività delle mense di “Operazione Pane” sono possibili anche grazie al Piccolo Coro dell’Antoniano e al mondo dello Zecchino d’Oro: l’Antoniano nasce a Bologna nel 1954 dal desiderio di un giovane frate francescano, Padre Ernesto Caroli, che, dopo esser stato imprigionato in un lager nella Seconda Guerra Mondiale e aver vissuto la brutalità della guerra e della fame più crudele, promise di dedicare il suo futuro a “servire i poveri come in un ristorante” ed a mettere a frutto il talento dei giovani.

Copyright © 2000/2023