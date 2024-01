Giovanna Madonia, Docg Romagna Albana Secco Macerato Trapunta 2021

Giovanna Madonia, con al suo fianco, da anni, tutte e quattro le figlie, soprattutto Miranda, è risoluta donna del vino romagnola, diventata un punto di riferimento del territorio di Bertinoro. A partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, ha costruito una solida realtà produttiva grazie ad etichette ben giocate sulla maturità del frutto e la concentrazione, che, specie in passato, hanno fatto emergere la cantina con sede a Bertinoro. Oggi sono 14 gli ettari a vigneto posti sulle pendici della collina di Montemaggio - in prevalenza allevati a Sangiovese, Merlot e Albana - e producono la materia prima impiegata per le 60.000 bottiglie aziendali annue. L’Albana Secco Trapunta è bianco macerato sulle proprie bucce per 7 mesi in cemento, affinandosi poi per altri 5 mesi sulle proprie fecce. La versione 2021 alla vista è di colore giallo carico, dai riflessi dorati. Al naso arrivano intensi profumi di frutta gialla ed esotica, di ginestra, di erbe aromatiche e di miele. In bocca il sorso è saporito grazie ad una piacevole nota quasi salmastra, terminando in un finale ampio, sapido e agrumato.

(fp)

Copyright © 2000/2024