Gli stage destinati a professionisti del vino coinvolti in guerre: l’iniziativa di Artémis Domaines

Stage retribuiti e supporto professionale ai professionisti del vino la cui carriera è stata interrotta da guerre o sconvolgimenti geopolitici: Artémis Domaines, la prestigiosa holding vinicola della famiglia Pinault (fondatrice del gruppo Kering) e gigante del settore dei vini di lusso (i marchi comprendono, tra gli altri Château Latour, Clos de Tart, Maisons & Domaine Henriot e Champagne Jacquesson) lancia le borse di studio “Golden Vines 2026”, dedicate alle vittime di conflitti. Il programma, in collaborazione con la Fondazione Gérard Basset, offrirà a due persone stage retribuiti di sei mesi presso le tenute di Artémis Domaines.

Gli stage saranno personalizzati in base all’esperienza professionale e alle ambizioni di carriera di ciascun borsista, e spaziano dalla viticoltura alla produzione, dall’ospitalità alla comunicazione e al marketing. Ai candidati viene richiesto di illustrare la propria esperienza e le proprie competenze professionali nell’ambito del processo di selezione. Il gruppo Artémis Domaines, fondato nel 1993, possiede 8 proprietà tra Bordeaux, Borgogna, Valle del Rodano, Champagne, Napa Valley in California e Oregon: Château Latour, Eisele Vineyard, Domaine d'Eugénie, Château Grillet, Clos de Tart, Champagne Jacquesson, Beaux Frères e Bouchard Père et Fils.

Romané Basset, co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Gérard Basset, ha descritto il programma come un’importante forma di sostegno concreto per i professionisti del settore vinicolo colpiti da conflitti.“Attraverso le borse di studio Artémis Domaines “Golden Vines Victims of Conflict”, siamo onorati e commossi di poter assegnare borse di studio che forniranno supporto formativo e opportunità di crescita professionale a due professionisti del settore vinicolo colpiti da guerre e conflitti geopolitici”, ha affermato.

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