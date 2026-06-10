Henri Jayer domina l’asta Finarte: una bottiglia di Richebourg 1985 passata di mano per 20.000 euro

Tutti aggiudicati i lotti di Henri Jayer in asta con Finarte, nell’incanto “Vini da Collezione” che è stato battuto, nei giorni scorsi, a Roma. La bottiglia di Richebourg 1985 è stata aggiudicata a 20.000 euro (la stima di partenza era 7.900 euro), mentre quella dell’annata 1980 è andata a 13.000 euro (stima di partenza 7.900), il lotto con una bottiglia di Richebourg 1981 è passato di mano per 11.000 euro, così come, per la medesima cifra, la bottiglia dell’annata 1984, mentre le due bottiglie di Vosne-Romanée Cros-Parantoux annate 1996 e 1999, sempre di Henri Jayer, sono state aggiudicate a 19.000 euro (esclusi i diritti del 23%, e da una base d’asta di 9.700 euro), con il Les Brulées 1985 battuto alla fine a 9.000 euro. Per quanto riguarda i lotti delle bottiglie di Echezaux, la bottiglia annata 1985 è stata aggiudicata per 7.000 euro, la 1990 a 6.000 euro e la 1994 a 3.700 euro.

Restando in Francia, la verticale di Pauillac, annate 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999 e 2001, di Château Mouton Rotschild è passata di mano per 2.300 euro, mentre la verticale di Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Ruchottes, annate 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021, di Domaine Ramonet è stata battuta a 2.080 euro.

Ma, ad infiammare il martelletto dell’incanto, sono stati anche i lotti dei vini italiani: la verticale di Sassicaia, annate 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, della Tenuta San Guido è passata di mano per 2.950 euro, mentre le 6 bottiglie di Le Pergole Torte 2009 di Montevertine sono state battute a 1.476 euro. In catalogo c’erano anche diversi lotti di Barolo Monfortino di Giacomo Conterno d’annata: la 1928 è stata battuta a 600 euro, la 1937 a 620 euro e la 1941 a 900 euro, mentre il Barolo Monfortino Riserva 1979 di Giacomo Conterno è passato di mano per 886 euro. Il lotto comprendente, invece, 4 bottiglie di Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2000 di Ferrari è stato aggiudicato per 800 euro.

Per la Spagna protagonista Vega Sicilia con la bottiglia di Unica Reserva Especial battuta a 300 e le 2 bottiglie di Unico Gran Reserva 1994 andate per 600.

Oggi, sempre nella sede di Roma di Finarte, va in corso l’asta “Distillati da Collezione”, dove spicca una straordinaria collezione di whisky, con al vertice un Macallan 1984 invecchiato 14 anni di Samaroli (base d’asta 15.000 euro) e un Bowmore 1984 invecchiato 20 anni sempre di Samaroli (stima di partenza 15.000) della famosa edizione per l’Osteria degli Apostoli di Milano.

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