“I paesaggi sono patrimonio dell’Umanità. Che alcuni luoghi non lo siano è un danno per l’Unesco”

Dalle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, la provocazione del critico Vittorio Sgarbi. “Esiste una dimensione della grandezza e della bellezza che va oltre l’arte, c’è un’espressione dell’umanità che va oltre il concetto di opera d’arte. Pioniere fu Carlo Petrini, quando con il suo impegno per favorire non gli artisti ma i produttori di vino fece partire il percorso di Langhe Roero e Monferrato. Ma a volte l’Unesco è distratta. Anzi, a volte potrebbe servire comunicare di non farne parte”.

