“I produttori italiani sanno coniugare storia e modernità del vino: è ciò che racconta Opera Wine”

A WineNews, Alison Napjus, tasting director di “Wine Spectator”. “La selezione racconta la diversità del vino italiano, e ciò che succede nel mercato”. Tra le 131 cantine selezionate per “Opera Wine 2024”, e le 24 italiane della influente “Top 100” by “Wine Spectator”, emerge soprattutto la Toscana e, nel caso della “Top 100” (dove il n. 1 è il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano), il Chianti Classico. “Risultato di grandi annate e di una crescita importante nel mercato, ma tutte le Regioni, non solo Toscana e Piemonte, o Veneto e Sicilia, producono grandi vini”.

Copyright © 2000/2023